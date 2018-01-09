НБУ ослабил курс гривны

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 9 января, ослабил курс гривны до 28,20 грн за доллар, говорится на сайте регулятора.

Гривна к евро подешевела до 33,97 грн за евро, а 10 российский рублей стоят 4,89 грн.

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Напомним, Нацбанк установил на 5 января официальный курс гривны по отношению к валютам на следующем уровне: доллар подорожал до 28,01 грн, евро — до 33,79 грн, а 10 рублей — до 4,86 грн.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что падение курса гривны носит сезонный характер. Как сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, регулятор внимательно следит за валютным рынком и в случае значительных колебаний "гасит их". И.о. главы НБУ Яков Смолий уточнил, что с 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно обострились неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны.

Отметим, что курс американской валюты, заложенный в государственный бюджет на 2018 год, составляет 30,1 грн за доллар.