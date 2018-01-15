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    Медики сообщили о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП под Курском

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    По данным медиков, состояние пассажиров микроавтобуса с украинскими номерами, попавшего в ДТП в Курской области на прошлой неделе, остается тяжелым.
    В ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы
    ГУ МЧС РФ по Курской области

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Состояние пассажиров микроавтобуса с украинскими номерами, перевернувшегося в Курской области на прошлой неделе, остается тяжелым, одна женщина после операции переведена из реанимации в отделение, сообщили РИА Новости в Курском территориальном центре медицины катастроф.

    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев. Видео
    Канал ПОЛИЦИИ Курской области на Youtube
    На месте смертельной аварии под Курском, где погибли трое украинцев

    ДТП произошло утром в среду на 551-м километре автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус, в котором находились жители Украины, двигался со стороны Белгорода в сторону Курска, направляясь в Санкт-Петербург. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

    "Состояние пациентов остается тяжелым, но женщина переведена из реанимации в отделение", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчины по-прежнему находятся в ЦРБ Медвенского района.

    Ранее сообщалось, что из шести пострадавших трое были госпитализированы в Курск, еще трое после оказания медицинской помощи в первый же день были отпущены.

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