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    Киев

    Полиция назвала виновника серьезного ДТП с участием "скорой" в Киеве

    (обновлено: )20501
    По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet не справился с управлением и в результате врезался в машину скорой помощи. Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель "скорой".
    ДТП со скорой помощью в Киеве
    dtp.kiev.ua

    Автомобили в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП
    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Киеве, возбуждено дело, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

    Ранее сообщалось, что скорая одной из частных фирм протаранила в Киеве попутный Chevrolet, который решил развернуться в дырке отбойника.

    По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet не справился с управлением и в результате врезался в машину скорой помощи.

    "Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель "скорой", — говорится в сообщении. Всех пострадавших госпитализировали.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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