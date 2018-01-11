Полиция назвала виновника серьезного ДТП с участием "скорой" в Киеве

РИА Новости Украина Евгений Котенко Два по 50. Ограничение скорости не сработает до первого ДТП Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Киеве, возбуждено дело, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что скорая одной из частных фирм протаранила в Киеве попутный Chevrolet, который решил развернуться в дырке отбойника.

По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet не справился с управлением и в результате врезался в машину скорой помощи.

"Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель "скорой", — говорится в сообщении. Всех пострадавших госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.