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    В мире

    Массовое ДТП в Бразилии. Тринадцать погибших, 40 раненых

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    Столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.
    Массовое ДТП в Бразилии
    tn.com.ar

    КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина

    ДТП с рейсовым автобусом в Праге. Видео
    Канал на Youtube HASIČI PRAHA
    Смертельное ДТП с рейсовым автобусом на окраине Праги. Кадры с места ЧП
    Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

    По данным портала Todo Noticias, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.

    В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

    Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

    Ранее в пятницу рейсовый автобус на окраине Праги столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести.

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