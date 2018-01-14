Массовое ДТП в Бразилии. Тринадцать погибших, 40 раненых

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина.

Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

По данным портала Todo Noticias, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась.

В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

Ранее в пятницу рейсовый автобус на окраине Праги столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести.