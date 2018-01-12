Умыкнутые "деньги Януковича". Что скрывает ГПУ?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В украинских СМИ разгорелся скандал вокруг "денег Януковича". Так, речь идет о замороженных на счетах полутора миллиардах долларов экс-президента Виктора Януковича.

Лондонский офис катарской международной телекомпания Al Jazeera провел собственное журналистское расследование и опубликовал материал, из которого следовало, что украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко пытаются торговать частью активов Януковича.

Кроме того, в причастности к выводу активов обвиняют и компанию бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Журналисты, в частности, ссылаются на засекреченное решение Краматорского городского суда Донецкой области.

Почему ГПУ скрывала от украинцев решение суда о конфискации "денег Януковича", в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбулось? Ми чули про певний судовий розгляд, намагання повернути вивезені Януковичем з України гроші, проте за результатом не слідкували.

— Починаючи з 2014 року, коли Янукович втік з країни, озвучувались величезні цифри багатства, яке він за свої роки президентства викрав разом з його поплічниками. Остання така цифра, якою оперує генпрокурор, заступник генпрокурора – це 40 мільярдів доларів збитків, які завдані були українській економіці.

Це прямі збитки – цінності, коштовності, гроші, готівка?

— Наче так. Тобто, вони не називають конкретних сум, конкретних злочинів. Це навіть цифра, трохи взята зі стелі наразі. Потім стало відомо, що десь приблизно в кінці 2014 року в Україні на рахунках державних банків було заарештовано приблизно півтора мільярда доларів коштів у формі облігацій внутрішньої державної позики, цінних паперів, які нібито належали Арбузову.

Іменні?

— Ні, згідно інформації, яка була відома тоді, вони були на рахунках офшорних компаній, які афільовані з Арбузовим. Ось уже в 2017 році ГПУ почала говорити, що ні, це не гроші Арбузова, а це гроші Курченка. Так, це важко зрозуміти, пояснень ніяких не було, яким чином змінився умовний власник. І в квітні 2017 року генпрокурор вийшов із заявою, що ось ми конфіскували рішенням Краматорського суду ці півтора мільярди, вони будуть переказані до держбюджету.

Мова йде про цінні папери, які знаходились в Ощадбанку?

— В Ощадбанку, так.

Хтось претензії стосовно них виявляв?

— Були спроби оскаржити ці арешти, наскільки мені відомо, номінальними власниками, офшорними компаніями, кіпрськими, але суд не підтримав їхні клопотання.

Розгляд і суд проходив на території України за українським законодавством, а офшорні компанії на міжнародний рівень оскарження не виходили?

— Ні. На той момент не виходили, бо цінні папери українські, рахунки українські, кримінальне переслідування відбувається в Україні. На той момент уже були здійснені виплати за цінними паперами, тобто облігації майже за всіма, там близько 1,3 мільярда доларів були перетворені в гроші, тобто держава виплатила свій борг за цими цінними паперами.

Виплатила куди?

— Вони були заморожені на тих же рахунках.

Тобто, цінні папери перетворились на гроші, але залишились під арештом на тих самих рахунках у тому ж Ощадбанку?

— Так. І в квітні ці гроші були переказані до державного бюджету за рішенням суду. Рішення суду, попри вимоги українського законодавства щодо того, що всі вироки повинні бути публічними, не було опубліковано. Згодом у червні воно було засекречено генпрокурором як державна таємниця на підставі того, що нібито там є інформація, яка містить дані про здійснення негласних слідчих дій, що є державною таємницею, хоча це теж пряме порушення норми КПК, оскільки він говорить, що не може бути інформація, поміщена у вирок, державною таємницею. Вона може розглядатись під час процесу, але не може бути частиною тексту, що є логічним, бо тексти вироків повинні бути публічними. Але все ж вирок було засекречено, нібито гроші були на рахунках Держказначейства. Наш інтерес був просто бачити цей вирок, зрозуміти, чиї гроші, які докази, що розслідували. На ці всі відповіді ГПУ мовчала і казала: ми ж повернули гроші, є мільярд, радійте.

Тож гроші були конфісковані? Вони пішли у бюджет?

— Так, ці гроші пішли до спеціального фонду держбюджету для підвищення обороноздатності, але це лише назва, бо сам фонд розподілений на видатки. Там дійсно є шматочок на підвищення обороноздатності, на облаштування кордону і т.д., але це невелика частина. Більша частина пішла на інфраструктурні об’єкти, кошти просто роздані в регіони на незрозумілі проекти. Їх буде розподіляти Мінрегіонбуд, швидше за все, це будуть якісь дороги. Частина грошей піде на сільську медицину, оскільки є амбітний проект президента телемедицини в селах, це як частина реформи охорони здоров’я. Проте значна частина грошей пішла на дотації аграріям. Але не тим аграріям, які страждають, бідні і т.д. За публікацією "Української правди", яка була в серпні, найбільше грошей отримали найбагатші олігархи, наприклад, Бахматюк та Косюк, які в топі найбагатших людей, їм ще доплатили за їхнє багатство з цих грошей Януковича.

Не прямо їм, а їх компаніям?

— Їхнім компаніям пішла допомога, бо агродотації вираховувались не за потребою. Там дуже складна формула, базою якої є сплачене ВВП. Так і сталось, що більшість дотацій отримали великі виробники агропродукції.

Генпрокуратура з НАБУ перебувають знову в конфлікті, і стосовно цих грошей також, бо вони фігурують у двох справах. Яка їх подальша доля? Тепер цей спецфонд буде заморожений?

— Ні, такого не відбудеться, поки немає будь-якого оспорення… Є ризик оспорення у суді цими офшорними компаніями саме через його секретність. Рішення було вчора опубліковане Al Jazeera. З того, що ми бачимо, немає достатніх доказів, не пояснено, яким чином ці гроші мають злочинне походження. Тобто, ці компанії мають підстави оспорення як в українських судах, так і, можливо, вже далі за кордоном, по міжнародних інстанціях.

Що змінить ця ситуація з розсекреченням рішення? Які наслідки ми отримаємо?

— Хотілося б, щоб суспільство поставило питання ГПУ, якості їхньої роботи у першу чергу. Хоча ми не очікували остаточного покарання Януковича, бо це складні справи, вони тривають роками.

Ніхто не очікував компенсації, повернення грошей, всі думали – не судилось?

— Звісно, всі думали, що вони пропали, але це було великою перемогою для України, і нарешті справедливість, що Янукович покараний і гроші повернуто, і вони не будуть вкрадені далі. Для України важливо, що принаймні ті схеми, за якими вони були вкрадені, не повторяться. Але ми не дізнались, за якими схемами, тобто рішення є, але в ньому просто названі суми. Вказано, що цей номінальний директор Кашкін за 200 доларів відкрив компанію, віддав всі свої документи і більше не мав ніякого відношення, але він все знає і все розказав, директор однієї із 400 компаній, які протягом 5 чи 10 років здійснювали оборудки, і це є підставою конфіскувати гроші. Але злочинне походження конкретних сум на рахунках не було доведене.

Тобто, ці гроші можуть бути і незлочинного походження? Вони можуть бути зароблені за допомогою легальних, полулегальних чи абсолютно легальних схем і дій?

— Так. Тобто з того рішення, яке опублікувало Al Jazeera, не є очевидним злочинне походження цих коштів. І виникає питання про якість розслідування. Кашкін — не перший номінальний директор, якого засудили, за часів Януковича їх були сотні. Чим відрізняється це рішення від інших, крім, звісно, суми? Тим, що згадується компанія ICU (Investment Capital Ukraine), яка була брокером і для офшорних компаній купувала ці цінні папери? Тут є теж питання до ICU. Вони зробили заяву, що вони робили все відповідно до законодавства, але вони як брокер на ринку є суб’єктом фінансового моніторингу, тобто, вони повинні перевірити законність походження коштів, коли клієнт приходить до них здійснити якусь фінансову операцію. Вони повинні у клієнта запитати: а звідки ви взяли ці мільйони? І тут питання, чи належно здійснювали роботу ICU, чи їх теж ошукали.

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У розслідуванні Al Jazeera фігуруть Онищенко, Фукс та Курченко. Щодо них які дії будуть? Чекати на якесь додаткове розслідування?

— Очікувати якихось нових кримінальних проваджень від ГПУ не варто. Пройшло вже кілька діб з моменту публікації, і прокуратура мовчить.

Може, збирають нові матеріали?

— Перечитують рішення свої, напевно, шукають винних, не знаю. Є провадження щодо Онищенка, триває розслідування. Щодо публікації тих документів, говорять, що Онищенко та Фукс робили щось незаконне. Якщо це були їхні справжні документи, звісно.

Якщо несправжні, то до них питання, чому вони заарештовані активи якимось чином передавали один одному?

— Вони ж передавали компанії, які були не заарештовані, таким чином, питання до прокуратури, чому не заарештували компанії. Бо був такий ризик, що їх буде передано, і потім новий власник скаже: а ми не знали, що гроші арештували, так, ми не маємо відношення ні до Януковича, ні до України, ми просто інвестори в Україну, купили облігації за хорошою ціною. Тобто, Онищенко і Фукс між собою домовлялись нібито про продаж компаній. У цьому немає нічого незаконного. Питання тексту, про що вони домовлялись, що в тексті цієї угоди, швидше за все, було, що вони будуть сприяти зняттю арешту. Знову ж таки, це на гранні законності, це така собі торгівля краденим, тобто, вони знають, що вона незаконна. Але, знову ж таки, оскільки немає підписів, немає доказів, що ця угода була укладена, ніякого кримінального розслідування не буде.

Виглядає так, ніби Україна конфіскувала гроші, які насправді не належать до активів Януковича. Тобто, ми їх вже почали освоювати, але вони були конфісковані незаконно, бо належать іншій компанії, яка вже не має відношення до справи?

— Можливо, не має. Питань багато. Є велика ймовірність, що ці компанії, навіть якщо не доб’ються справедливості в українських судах, вийдуть на міжнародний рівень і, можливо, на Європейський суд з прав людини. Оскільки було порушено їхнє право на справедливий судовий розгляд, бо вони навіть не знали, що їхні гроші конфісковуються. Їх не запросили на судове слухання, вони не надавали доказів і в решті-решт не отримали свій вирок.

Які результати можуть бути?

— Найгірший результат, якщо ми будемо повертати цим компаніям гроші вже з загального бюджету, виймемо з кишені і будемо повертати ці півтора мільярди.

У рамках подібних справ можлива ще й моральна компенсація?

— Зазвичай у таких справах, коли є юридичні компанії, моральної компенсації немає, але повернення мільярдів, я думаю, буде достатньою компенсацією.

Фігурує і прізвище пані Гонтарєвої. Для неї можуть бути якісь наслідки?

— Тут варто запитати, чи буде. Її діяння – це не підслідність НАБУ, оскільки вона тоді була приватною особою, і це частина глобального розслідування ГПУ щодо злочинів Януковича. Питання, чи вона знала і могла знати про те, що гроші злочинного походження, і питання тут не лише до Гонтарєвої, питання до кола осіб, які випускали ці облігації. Оскільки не так просто купити облігації державної позики для пересічного громадянина, принаймні, треба знати, що це певний вид облігацій буде випущено. Раніше звучала інформація від Луценка, що певні службові особи Мінфіну незаконно випустили ці облігації під достатньо високий відсоток, але ми не побачили, чи взагалі відбувалось розслідування цих фактів. Злочинна діяльність Януковича – це одне, але є факт маніпуляції з цінними паперами, а чи було проведено розслідування? Я боюся, що ГПУ не захоче в це лізти.

Чи варто чекати на внутрішні розслідування в прокуратурі?

— Я боюсь, що прокуратура не буде чекати винних, бо прокуратура за останні три роки довела, що вони своїх захищають до останнього, навіть якщо це суперскомпрометовані чи суперкорумповані люди. Чекати якогось належного службового розслідування від них не варто, на жаль. Ми зі свого боку будемо писати заяву про злочин на діяльність прокуратури в цьому епізоді, оскільки бачимо зловживання владою, використання механізмів безпідставного засекречення і прикривання неналежного розслідування, прикривання, можливо, певних службових осіб. Ми хочемо, щоб це теж стало предметом окремого розслідування.

Хто може проводити таке розслідування? Можливо, НАБУ віддати справу?

— НАБУ має достатньо обмежену юрисдикцію. Однак власне питання зловживання владою з боку вищих посадових осіб ГПУ може бути питанням процесуального розслідування з боку НАБУ, але конкретно по діяльності слідчих, дуже важко притягнути їх до відповідальності, оскільки розслідування – це достатньо творчий процес. Сказати, що вони щось не зробили, можна лише, проаналізувавши матеріали справи і результати. Ми можемо казати, чого вони не робили, але за неарешт якихось активів – це на розсуд слідчого і прокурора, який здійснює процесуальний нагляд. У той момент вони вирішили, що це не потрібно робити. Чому вони так вирішили? Тому що вони були впевнені, що тут немає проблем, або їм допомогли так вирішити.

Якщо держава Україна буде винна комусь півтора мільярди доларів, я думаю, що певні наслідки, принаймні на адміністративному рівні, будуть.

— Можливо. Але це, швидше за все, буде цап-відбувайло. Скажуть, що винувата ця особа. Про ці півтора мільярди говорилось з 2014 року, були спроби провести якісь нові методи конфіскації через ВР. Що завгодно відбувалось, усі про них знали. Очікування конфіскації закладалось у бюджет. Наприклад, попередні генпрокурори не ризикувати так: піти в будь-який суд, сказати ось вам номінальний директор, конфіскуйте.

К слову, Генпрокуратура не может подтвердить или опровергнуть подлинность приговора Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов бывшего президента Виктора Януковича, которое было обнародовано арабским изданием Al Jazeera, о чем заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

А политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов считает, что если Янукович заговорит, президенту Петру Порошенко "не поздоровится".