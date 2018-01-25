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    ООН предоставила следствию фотокопию письма Януковича Путину

    (обновлено: )258421
    Сторона обвинения получила четыре письма от Министерства иностранных дел Украины о полученных фотокопий документов письма. Бывший постпред РФ в ООН Чуркин представил их 3 марта 2014 года.
    Виктор Янукович. Архивное фото
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    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко сообщил, что следователи получили официальным путем от секретариата ООН фотокопию письма экс-президента Виктора Януковича в адрес президента России Владимира Путина от 1 марта 2014 года, передает "Сегодня".

    Владимир Путин и Виктор Янукович
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Недоказательные доказательства. О письме Януковича Путину

    "Следователи во время служебной командировки в Нью-Йорк через представительство Украины в ООН путем запроса получили от секретариата ООН сопроводительным письмом с гербовой печатью фотокопии обращения Чуркина о признании официальным документом письмо Януковича президенту РФ, а также фотокопию самого письма Януковича Путину. Этот документ добавлен к материалам уголовного производства", – сообщил Кравченко.

    Он также рассказал, что сторона обвинения получила четыре письма от Министерства иностранных дел Украины о полученных данных фотокопий документов. Бывший постпред РФ в ООН Чуркин представил их 3 марта 2014 года. Тогда их признали официальными документами ООН.

    "Первая копия, которую мы получили от МИД Украины – это текст письма Януковича Путину, который секретариат ООН направил каждому члену Совета безопасности ООН, а также постоянному представителю Украины при ООН", – пояснил Кравченко.

    По его словам, бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев тогда направил запрос для выяснения, что именно Чуркин приобщил к своему обращению.

    "И Сергеев получил фотокопию обращения Чуркина о признании этого письма Януковича официальным документом ООН", – подытожил Кравченко.

    Напомним, в прошлом году экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".

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