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    В Херсоне остановился транспорт из-за протестов и перекрытия дороги

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    Центральный проспект Ушакова был перекрыт в Херсоне из-за протестующих работников супермаркета, в котором облэнерго отключило электричество.
    Видео Сергей Никитенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне работники супермаркета "Малинка" перекрыли центральный проспект Ушакова из-за отключения электричества в здании.

    Ранее работники "Херсоноблэнерго" за долги откючили подачу электроэнергии в помещение супермаркета. Вначале сотрудники и арендаторы помещения магазина пытались решить вопрос с энергетиками, а потом начали акцию протеста.

    Из-за перекрытой дороги движение общественного транспорта по проспекту Ушакова остановилось. Полиция разворачивает маршрутные такси, троллейбусы высаживают пассажиров.

    Ранее в Харькове акцию протеста провели ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур. Они требуют пересчитать пенсии до уровня, который соответствует статусу ветерана военной службы, вернуть им положенные льготы.

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