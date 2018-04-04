В ОАЭ россиянка укусила полицейского и разбила головой стекло

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Туристка из России напала на женщину-полицейского в ОАЭ и разбила стекло автомобиля правоохранителей, пишет Gulf News.

Инцидент произошел у входа в один из отелей Дубая. Полицейские приехали по вызову о драке двух пьяных туристок. Женщина-коп попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.

По данным издания, она несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Позже ее удалось усадить в автомобиль, но та стала пинать стекло и биться головой, пока не разбила его.

В суде против россиянки выдвинули обвинения в нападении на полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя не кусала. Решение по делу огласят 29 апреля.

Ранее женщину из России приговорили к трем месяцам тюремного заключения в ОАЭ за аморальное поведение, а именно за неприличный жест, который она показала на дороге другому водителю.