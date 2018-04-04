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    Россия

    В ОАЭ россиянка укусила полицейского и разбила головой стекло

    (обновлено: )93
    По данным СМИ, нападение на женщину-полицейского произошло у входа в отель в Дубае. Когда ее усадили в авто правоохранителей, она билась головой о стекло, пока не разбила его.
    Дубай
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Туристка из России напала на женщину-полицейского в ОАЭ и разбила стекло автомобиля правоохранителей, пишет Gulf News.

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    Инцидент произошел у входа в один из отелей Дубая. Полицейские приехали по вызову о драке двух пьяных туристок. Женщина-коп попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.

    По данным издания, она несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Позже ее удалось усадить в автомобиль, но та стала пинать стекло и биться головой, пока не разбила его.

    В суде против россиянки выдвинули обвинения в нападении на полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя не кусала. Решение по делу огласят 29 апреля.

    Ранее женщину из России приговорили к трем месяцам тюремного заключения в ОАЭ за аморальное поведение, а именно за неприличный жест, который она показала на дороге другому водителю.

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