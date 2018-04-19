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    Под Харьковом на тракторе свалили постамент с украинским флагом

    (обновлено: )44150
    По словам свидетеля, постамент в Дергачах Харьковской области свалили ковшом желтого трактора. После акта надругательства над государственными символами неизвестные скрылись, но позже "тракториста задержали".
    Сваленный постамент с флагом Украины в Дергачах Харьковской области
    facebook.com/sanchishkin

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в среду свалили постамент в городе Дергачи Харьковской области, на которой был установлен украинский флаг.

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    Инцидент произошел около 23:30.

    "Группа неизвестных свалила тумбу с флагом, которая ранее была постаментом под Лениным", — написал Александр Анчишкин на странице в Facebook.

    По словам свидетеля, постамент свалили ковшом желтого трактора, происходившее снимал человек на Nissan Qashqai.

    "После акта надругательства над государственными символами неизвестные уехали в сторону гимназии №3", — сообщил Анчишкин, добавив, что "тракториста задержали".

    Ранее в центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.

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