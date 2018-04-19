Под Харьковом на тракторе свалили постамент с украинским флагом

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные вечером в среду свалили постамент в городе Дергачи Харьковской области, на которой был установлен украинский флаг.

Инцидент произошел около 23:30.

"Группа неизвестных свалила тумбу с флагом, которая ранее была постаментом под Лениным", — написал Александр Анчишкин на странице в Facebook.

По словам свидетеля, постамент свалили ковшом желтого трактора, происходившее снимал человек на Nissan Qashqai.

"После акта надругательства над государственными символами неизвестные уехали в сторону гимназии №3", — сообщил Анчишкин, добавив, что "тракториста задержали".

Мы только флаг новый повесили, а тут такое. Ночью около 23:00 в центре Дергачей неизвестный "доброжелатель" на тракторе Т-150 свалил постамент (бывший памятниу Ленину) с флагом Украины. Полиция вневедомственной охраны задержала тракториста… pic.twitter.com/UE6Z7VtzzP — Дядя Саша (@ddya_sasha) 19 апреля 2018 г.

Ранее в центре Киева на Печерске неизвестные изуродовали памятник "Пламя мира", который был открыт всего год назад.