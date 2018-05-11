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    В Харьковской области хирурги спасли женщину после укуса комара

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    Жительница Дергачевского района Харьковской области обратилась к медикам с жалобами на опухоль в области грудной клетки. Оказалось, у пациентки - тяжелое паразитарное заболевание.
    Комар
    RIA News Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Дергачевском районе Харьковской области зарегистрирован случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передается через укусы комаров.

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    Оказалось, что местная жительница обратилась за медицинской помощью в местную районную больницу с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки. В ходе хирургического вмешательства и лабораторного дообследования врачи поставили диагноз — дирофиляриоз.

    По месту жительства больной проведено эпидемиологическое расследование.

    Сообщается, что в Харьковской области случаи заболевания дирофиляриозом регистрируются ежегодно. Источником заражения комаров обычно являются инвазированные домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные. У человека болезнь чаще всего проявляется в виде подкожных узелков.

    Ранее сообщалось, что жительнице немецкого Кельна ампутировали обе ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар. После укуса у пострадавшей сначала появилась шишка, затем она почувствовала ломоту в суставах, началось головокружение. Позднее состояние женщины значительно ухудшилось и она впала в кому. Врачи предполагают, что насекомое могло занести инфекцию при укусе, что привело к заражению крови.

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