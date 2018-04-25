Монстр. В Китае обнаружили комара гигантских размеров

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В провинции Сычуань на юго-западе Китая энтомологи обнаружили комара, длина крыльев которого составляет 11,15 см, пишет xinhuanet.

"Эти комары выглядят ужасающими, однако они не питаются кровью, а пьют нектар. Продолжительность жизни взрослых особей составляет всего несколько дней", — сказал куратор Музея насекомых Западного Китая Чжао Ли.

Он также добавил, что в мире насчитывается десятки тысяч видов комаров. Почти 100 из них питаются кровью и могут быть проблемой для человечества.

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