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    Монстр. В Китае обнаружили комара гигантских размеров

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    Комары выглядят ужасающими, однако они не питаются кровью, а пьют нектар. Продолжительность жизни взрослых особей составляет всего несколько дней.
    Огромный китайский комар
    xinhuanet

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В провинции Сычуань на юго-западе Китая энтомологи обнаружили комара, длина крыльев которого составляет 11,15 см, пишет xinhuanet.

    "Эти комары выглядят ужасающими, однако они не питаются кровью, а пьют нектар. Продолжительность жизни взрослых особей составляет всего несколько дней", — сказал куратор Музея насекомых Западного Китая Чжао Ли.

    Он также добавил, что в мире насчитывается десятки тысяч видов комаров. Почти 100 из них питаются кровью и могут быть проблемой для человечества.

    Напомним, на пляже Австралии нашли рыбу-монстра.

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