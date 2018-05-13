У украинско-российской границы заметили беспилотник США

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Беспилотный аппарат американских Военно-воздушных сил RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины и России в районе Харьковской области, говорится на странице PlaneRadar в Twitter.
Дрон вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по киевскому времени.
07:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 13 мая 2018 г.
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы #Sigonella, позывной #UAVGH000, в воздушном пространстве Украины.
#UAV #RQ4B #GlobalHawk #USAF #Ukraine pic.twitter.com/tWmh3ohnPq
В 10:18 закончил полет вдоль границы Белгородской области. Беспилотник также совершил облет линии разграничения в Донбассе.
Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты беспилотников у рубежей России значительно участились.