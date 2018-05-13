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    У украинско-российской границы заметили беспилотник США

    (обновлено: )15205
    По данным PlaneRadar, дрон Военно-воздушных сил RQ-4B-30 Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии и вошел в воздушное пространство Украины около 7:15.
    Беспилотник США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Беспилотный аппарат американских Военно-воздушных сил RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины и России в районе Харьковской области, говорится на странице PlaneRadar в Twitter.

    Дрон вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по киевскому времени.

    ​В 10:18 закончил полет вдоль границы Белгородской области. Беспилотник также совершил облет линии разграничения в Донбассе.

    Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты беспилотников у рубежей России значительно участились.

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