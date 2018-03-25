Масштабный пожар в российском ТЦ: кадры с беспилотника

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" на проспекте Ленина, 35 в Кемерово.

Позже СК РФ подтвердил гибель трех детей и одной женщины. Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы. Сейчас приведены в готовность к вылету из Красноярска в Кемерово вертолёт Ми-8 и транспортный самолёт Ил-76 для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в ТЦ.

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано", — говорится в сообщении СК.

Как отмечается, следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области.