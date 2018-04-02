наверх
02.04.201815:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Россия

    Первый в России почтовый беспилотник потерпел крах

    (обновлено: )79
    ля запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай за 35 километров от столицы Бурятии. Однако беспилотник пролетел всего несколько десятков метров и разбился.
    Испытательный полет дрона «Почты России»
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. В правительстве сообщили, что после запуска аппарат взлетел, пошел по маршруту, а потом упал на землю.

    Смотрите также: Обнародовано видео смертельного ДТП с участием "беспилотника" Uber

    В сети появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома.

    Содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник "Почты России", не пострадало, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства Бурятии. "Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал", — сказала собеседница агентства.

    Смотрите также: В Японии создали "беспилотные" тапочки для отелей

    Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай за 35 километров от столицы Бурятии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших