Первый в России почтовый беспилотник потерпел крах

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей – вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. В правительстве сообщили, что после запуска аппарат взлетел, пошел по маршруту, а потом упал на землю.

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В сети появились кадры, на которых видно, что аппарат упал после столкновения со стеной жилого дома.

Содержимое посылки, которую неудачно попытался доставить беспилотник "Почты России", не пострадало, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства Бурятии. "Содержимое посылки осталось в сохранности, дом не пострадал", — сказала собеседница агентства.

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Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата. Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай за 35 километров от столицы Бурятии.