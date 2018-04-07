В Донбассе нашли фрагменты беспилотника со взрывчаткой

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донбасса фрагменты самодельного беспилотного летального аппарата со взрывчаткой.

"Вблизи позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата противника, начиненного взрывчаткой… Установлено, что БЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но к счастью упал в поле. Заряд пластической взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным силовиков, беспилотник собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевой веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом. По предварительным оценкам специалистов, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме.

Как отмечается, силовики передадут остатки беспилотника сотрудникам полиции для расследования.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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