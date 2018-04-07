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    В Донбассе нашли фрагменты беспилотника со взрывчаткой

    (обновлено: )19401
    В пресс-центре АТО сообщили, что беспилотник собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевой веществом и электродетонатором.
    Фрагменты беспилотника со взрывчаткой
    Прес-центр штабу АТО

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что обнаружили на подконтрольной Киеву территории Донбасса фрагменты самодельного беспилотного летального аппарата со взрывчаткой.

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    "Вблизи позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата противника, начиненного взрывчаткой… Установлено, что БЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но к счастью упал в поле. Заряд пластической взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма, не сдетонировал", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    По данным силовиков, беспилотник собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевой веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом. По предварительным оценкам специалистов, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме.

    Как отмечается, силовики передадут остатки беспилотника сотрудникам полиции для расследования.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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