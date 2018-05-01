наверх
01.05.201814:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в детей

    (обновлено: )56312
    В полиции сообщили, что сосед потерпевшей, раздосадованный шумом, бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В селе Доброволье Близнюковского района Харьковской области несовершеннолетняя девочка с ожогами второй степени попала в больницу.

    "Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь", — сообщает полиция.

    Поліція Харківщини
    На месте ЧП в Харьковской области

    В дежурную часть местной полиции обратилась 31-летняя мать девочки. На место происшествия выезжало руководство отделения и следственно-оперативная группа.

    В ходе проверки полицейские установили, что около 18.00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки никто из детей больше не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

    По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб человек, еще один получил телесные повреждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине