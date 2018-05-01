В Харьковской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в детей

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В селе Доброволье Близнюковского района Харьковской области несовершеннолетняя девочка с ожогами второй степени попала в больницу.

"Сосед потерпевшей бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка. В результате происшествия ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь", — сообщает полиция.

Поліція Харківщини На месте ЧП в Харьковской области

В дежурную часть местной полиции обратилась 31-летняя мать девочки. На место происшествия выезжало руководство отделения и следственно-оперативная группа.

В ходе проверки полицейские установили, что около 18.00 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки. Кроме 13-летней девочки никто из детей больше не пострадал. С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются.

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