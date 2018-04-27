В Харьковской области мужчина забил пенсионерку до смерти: кровавые подробности

Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Полицейские Харьковской области раскрыли убийство пожилой женщины в Змиевском районе и задержали подозреваемого, 31-летнего неоднократно судимого харьковчанина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как выяснилось, добычей преступника, который до смерти забил старушку, стали пять тысяч гривен и 200 долларов. Сообщение об убийстве в полицию поступило от дочери погибшей, 55-летняя женщина нашла тело своей матери в селе Задонецкое.

"На полу дома полицейские обнаружили тело погибшей с множественными телесными повреждениями. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили человека, который совершил тяжкое преступление. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Харькова. Злоумышленника задержали в Киеве", – рассказал начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский.

Задержанный рассказал следователям, что приехал в райцентр из Харькова с целью завладения чужим имуществом. Он проник в первый попавшийся дом через незакрытую калитку, и в этот момент его увидела хозяйка квартиры и начала кричать.

После этого злоумышленник накинулся на бабушку, жестоко ее избил, а когда та потеряла сознание, начал обыскивать помещение. После обнаружения денег мужчина покинул место происшествия на такси.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Максимальное наказание, которое грозит задержанному, предполагает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина зарезал экс-коллегу жены.