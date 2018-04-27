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    В Харьковской области мужчина забил пенсионерку до смерти: кровавые подробности

    (обновлено: )13101
    Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на полу дома полицейские обнаружили тело погибшей с множественными телесными повреждениями. Злоумышленник накинулся на бабушку, жестоко ее избил, а когда та потеряла сознание, начал обыскивать помещение.
    На месте убийства пожилой женщины в Харьковской области
    Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Полицейские Харьковской области раскрыли убийство пожилой женщины в Змиевском районе и задержали подозреваемого, 31-летнего неоднократно судимого харьковчанина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

    Как выяснилось, добычей преступника, который до смерти забил старушку, стали пять тысяч гривен и 200 долларов. Сообщение об убийстве в полицию поступило от дочери погибшей, 55-летняя женщина нашла тело своей матери в селе Задонецкое.

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    "На полу дома полицейские обнаружили тело погибшей с множественными телесными повреждениями. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили человека, который совершил тяжкое преступление. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Харькова. Злоумышленника задержали в Киеве", – рассказал начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский.

    Задержанный рассказал следователям, что приехал в райцентр из Харькова с целью завладения чужим имуществом. Он проник в первый попавшийся дом через незакрытую калитку, и в этот момент его увидела хозяйка квартиры и начала кричать.

    После этого злоумышленник накинулся на бабушку, жестоко ее избил, а когда та потеряла сознание, начал обыскивать помещение. После обнаружения денег мужчина покинул место происшествия на такси.

    Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям "умышленное убийство" и "разбой". Максимальное наказание, которое грозит задержанному, предполагает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

    Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина зарезал экс-коллегу жены.

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