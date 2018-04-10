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    Происшествия

    Под Харьковом сгорел автомобиль с человеком в салоне

    (обновлено: )8101
    Как отмечается, горящий ЗАЗ-1102 "Таврия" обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом сотрудниками ГСЧС. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью выгорело.
    В Харьковской области сгорел автомобиль
    Пресс-служба ГСЧС Харьковской области

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области, недалеко от поселка Вишневое Балаклейского района во время движения вспыхнул автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    По данным спасателей, горящий ЗАЗ-1102 "Таврия" обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом сотрудниками ГСЧС. На момент прибытия пожарных транспортное средство полностью выгорело. Потушив его, спасатели обнаружили в нем тело 80-летнего владельца.

    Эксперты предварительно установили, что возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля. Вероятной причиной могло стать короткое замыкание электросети.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре.

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