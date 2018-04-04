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    Под Киевом на трассе сгорел грузовик

    (обновлено: )94
    На Бориспольском шоссе в районе села Счастливое ночью пожарные тушили возгорание в многотонном грузовике, поставленном на обочине скоростной дороги.
    Видео "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В ночь на среду на трассе Киев — Харьков сгорел крупногабаритный грузовик, стоявший на обочине.

    Сообщается, что пожар произошел в машине, которая находилась в районе села Счастливое (в 16 километрах от Киева).

    "По предварительным данным, обошлось без потерпевших", — сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

    Напомним, в конце марта в Киеве произошло крупное ДТП на Надднепрянском шоссе с участием большегрузного автомобиля. Тогда фура вылетела с дороги в рекламный щит и сложилась пополам.

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