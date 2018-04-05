Из Днепра выловили труп (18+)

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре, сообщает местное издание dnepr24.
"Труп утопленника был найден парнем, который плыл в лодке по реке Днепр, недалеко от места происшествия", — говорится в сообщении.
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Мужчина сообщил, что в течение часа подталкивал труп в сторону берега.
Установлено, что ранее мужчина считался пропавшим без вести.
По словам супруги покойного, у него были депрессии. Причина смерти устанавливается.
Утопленник в реке в Днепре
Ранее в Черкассах обнаружили труп мужчины в сугробе.