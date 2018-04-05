наверх
05.04.201815:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Из Днепра выловили труп (18+)

    (обновлено: )171
    По данным местного издания, труп в реке увидел мужчина, плывший в лодке, он вызвал полицию и самостоятельно подтолкнул труп к берегу. Установлено, что мужчина считался пропавшим без вести.
    Автомобиль полиции возле реки в Днепре, где выловили утопленника
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре, сообщает местное издание dnepr24.

    Задержание убийцы в Днепре. Видео
    Видеоканал Полиции Днепропетровской области на Youtube
    Жуткое убийство с 30 ножевыми ранениями в Днепре. Подозреваемый задержан

    "Труп утопленника был найден парнем, который плыл в лодке по реке Днепр, недалеко от места происшествия", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Самоубийство летчика Волошина: все версии

    Мужчина сообщил, что в течение часа подталкивал труп в сторону берега.

    Установлено, что ранее мужчина считался пропавшим без вести.

    По словам супруги покойного, у него были депрессии. Причина смерти устанавливается.

    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко
    Утопленник в реке в Днепре

    Ранее в Черкассах обнаружили труп мужчины в сугробе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине