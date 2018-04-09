Под Киевом во время пожара конюшни заживо сгорели лошади

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 8 апреля, под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли четыре лошади, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

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"8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", — сообщили спасатели.

ГСЧС в Киевской области Под Киевом сгорела конюшня с лошадьми

Огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м. В пожаре погибли четыре лошади. На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.

Ранее сообщалось, что в киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар в здании с животными.