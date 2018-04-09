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    Под Киевом во время пожара конюшни заживо сгорели лошади

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    По информации пресс-службы ГСЧС в Киевской области, под Киевом в селе Княжичи огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м., в результате погибли четыре лошади.
    Под Киевом сгорела конюшня с лошадьми
    ГСЧС Киевской области

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина.  В субботу, 8 апреля, под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли четыре лошади, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

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    "8 апреля в 04:46 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в с. Княжичи на ул. Воздвиженская", — сообщили спасатели.

    ГСЧС в Киевской области
    Под Киевом сгорела конюшня с лошадьми

    Огнем охватило конюшню площадью 150 кв.м. В пожаре погибли четыре лошади. На данный момент сотрудники ГСЧС проводят расследование, причины пожара выясняют.

    Ранее сообщалось, что в киевском зоопарке в воскресенье, 8 апреля, произошел пожар в здании с животными.

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