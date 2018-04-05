В Киеве в здании Пенсионного фонда сгорел человек - соцсети

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел в четверг в помещении управления Пенсионного фонда Деснянского района Киева.

После ликвидации возгорания на балконе здания сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили обгоревший труп мужчины, сообщается на странице "Троещина" в Instagram.

"В результате пожара на Каштановa, 6, сгорел человек", — говорится в сообщении.

В соцсети также выложено фото. Внимание! Не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам (см. фото).

Сначала сообщалось, что горит детский садик, однако позже уточнили, что управление ПФ находится в здании бывшего детсада.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре.