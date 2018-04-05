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    В Киеве в здании Пенсионного фонда сгорел человек - соцсети

    (обновлено: )26001
    В социальной сети сообщается, что инцидент произошел в помещении управления Пенсионного фонда Деснянского района Киева. После ликвидации возгорания на балконе здания обнаружили обгоревший труп мужчины.
    Пожар в здании управления Пенсионного фонда в Деснянском районе Киева
    instagram.com/troyeshchyna

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел в четверг в помещении управления Пенсионного фонда Деснянского района Киева.

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    После ликвидации возгорания на балконе здания сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили обгоревший труп мужчины, сообщается на странице "Троещина" в Instagram.

    "В результате пожара на Каштановa, 6, сгорел человек", — говорится в сообщении.

    В соцсети также выложено фото. Внимание! Не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам (см. фото).

    Сначала сообщалось, что горит детский садик, однако позже уточнили, что управление ПФ находится в здании бывшего детсада.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре.

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