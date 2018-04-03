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    В Киеве ночью сгорели пять автомобилей

    (обновлено: )130
    Сгоревшие машины были припаркованы на территории жилищного комплекса в жилмассиве Софиевская Борщаговка. Рассматривается две версии ЧП, одна из которых умышленный поджог.
    Видео 112.Украина

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В киевском жилмассиве Софиевская Борщаговка в ночь на 3 апреля сгорели одновременно пять автомобилей, припаркованных на территории жилищного комплекса.

    "Около 4 часов утра во вторник на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей. Причина возгорания устанавливается. Возможно, пожар начался в мусорном баке, потом огонь перекинулся на автомобили", — говорится в сообщении "112 Украина".

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    По другой версии причиной ЧП мог стать умышленный поджог.

    Владельцы автомобилей, которые стояли возле сгоревших машин, оперативно эвакуируют свои авто с места происшествия.

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