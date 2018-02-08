В Киеве сожгли джип BMW

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В Киеве в ночь на четверг, 8 февраля, произошло возгорание автомобиля на по улице Никольско-Слободская.

Во дворе жилого комплекса сгорел внедорожник BMW. Прибывшие пожарные оперативно потушили авто, залив его пеной.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua Загоревшееся авто на улице Никольско-Слободская в Киеве

"Утренний огненный ад в Киеве на Никольско Слободской 2: во дворе сгорел автомобиль. Скорее всего поджог. В течении 10 минут огонь был ликвидирован спасателями ГСЧС", — сообщает dtp.kiev.ua.

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