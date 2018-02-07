В России владелец BMW одним ударом убил работника автомойки

По данным правоохранителей, около 3:30 24-летний водитель и его друг заехали на автомойку, работники которой в это время спали. Мужчина возмутился, что никто не торопится его обслуживать, после чего началась словесная перепалка.

В ходе конфликта водитель BMW ударил двоих работников автомойки. Один из них при падении ударился головой и потерял сознание. В больнице 39-летний мужчина скончался.

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Установлено, что водитель BMW ранее был неоднократно судим за кражи. Сейчас его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.