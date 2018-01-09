В Одессе сожгли Mercedes и BMW на "евробляхах" - СМИ

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Два автомобиля сожгли в ночь на вторник возле общежития Одесского государственного экологического университета на Львовской улице.

Как сообщает "Думская", у сгоревших Mercedes и BMW — польские номера.

Местные жители говорят, что на авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые "дерзко себя вели". Возможно, поджог связан с этим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области под Киевом двое грузин на авто на "евробляхах" под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.