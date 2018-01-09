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    Общество

    В Одессе сожгли Mercedes и BMW на "евробляхах" - СМИ

    (обновлено: )19310
    По информации одесских СМИ, на Mercedes и BMW ездили представители одного из нацменьшинств, которые "дерзко себя вели".
    На месте ЧП в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Два автомобиля сожгли в ночь на вторник возле общежития Одесского государственного экологического университета на Львовской улице.

    Как сообщает "Думская", у сгоревших Mercedes и BMW — польские номера.

    Местные жители говорят, что на авто ездили представители одного из нацменьшинств, которые "дерзко себя вели". Возможно, поджог связан с этим обстоятельством.  

    Ранее сообщалось, что в городе Вишневое Киевской области под Киевом двое грузин на авто на "евробляхах" под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

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