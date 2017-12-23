Гройсман рассказал, как будет проходить "растаможка" "евроблях"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Автомобили, которые въезжают в Украину из Литвы и других европейских стран, должны растамаживаться на общих основаниях.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что закон должен быть один для всех и не должно быть кого-то избранного, на каких-то номерах. Должна быть общая система растаможивания в стране, если ставки какие-то непомерные – давайте об этом говорить", — цитирует УНИАН Гройсмана.

Премьер отметил, что сейчас ведется работа в профильном комитете парламента над решением этого вопроса.

"Завозить автомобили, которые нигде никем не регистрированы и на которых очень часто происходят преступления и, по которым невозможно ничего выяснить, — это ненормально… Никто не хочет ничего плохого сказать по отношению к автомобилистам, но нужно понимать, что нам нужно находить правильное решение, которое будет делать всех равными перед законом", — сказал премьер.

Ранее в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Ранее протест под Радой продолжился, произошли стычки.

По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.