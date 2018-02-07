В Закарпатской области депутату от БПП сожгли джип

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Берегово Закарпатской области депутату горсовета от БПП подожгли внедорожник.

Начато уголовное производство по статье 194 УК, а именно — умышленное повреждение имущества путем поджога. С места изъята бутылка с запахом нефтепродуктов.

"При получении сообщения о поджоге на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что заявителем является местный житель 1980 года рождения. По его словам он обнаружил возгорание своего автомобиля марки Toyota RAV4, который был припаркован на обочине недалеко от дома", — рассказывают в главном управлении национальной полиции в Закарпатской области, сообщает Мukachevo.net.

В результате пожара авто получило повреждения. Огонь затушил сам владелец авто. Пострадавших и травмированных нет, а сумма ущерба и причина пожара устанавливается.

Как стало известно порталу из собственных источников, владельцем автомобиля является депутат от БПП Береговского горсовета Виктор Саенков.

Ранее сообщалось, что неизвестные расписали антисемитскими надписями приемную Одесской территориальной организации "Блока Петра Порошенко "Солидарность", расположенную на улице Маразлиевской.