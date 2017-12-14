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    Происшествия

    Ночью в Ровно неизвестные сожгли Mercedes во дворе дома

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    По информации полиции Ровно, пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему жителю.
    Поджоги элитных авто в Ровно. Ночью сгорел Mercedes
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина.  В Ровно в районе 2-х часов ночи 14 декабря в результате пожара уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и повреждена часть частного дома, сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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    "Пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему жителю Ровно",- говорится в сообщении.

    Спасатели ликвидировали пожар. По предварительной информации, причина пожара — поджог. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 1 декабря, в городе Ровно сгорел дотла элитный внедорожник Audi Q7, принадлежавший местному бизнесмену, ищут поджигателя.

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