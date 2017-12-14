Ночью в Ровно неизвестные сожгли Mercedes во дворе дома

КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина. В Ровно в районе 2-х часов ночи 14 декабря в результате пожара уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и повреждена часть частного дома, сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Пожар возник на улице Хлеборобов, огнем полностью уничтожен автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и часть двухэтажного частного дома, которые принадлежат 40-летнему жителю Ровно",- говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар. По предварительной информации, причина пожара — поджог. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 1 декабря, в городе Ровно сгорел дотла элитный внедорожник Audi Q7, принадлежавший местному бизнесмену, ищут поджигателя.