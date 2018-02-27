В Киеве сожгли автомобиль адвоката Кучмы - СМИ

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на вторник сожгли автомобиль адвоката экс-президента Леонида Кучмы Виктора Петруненко. Происшествие случилось на улице Михаила Омельяновича-Павленко, сообщает "Информатор".

Авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью.

Горящую машину заметил охранник автостоянки. Он пытался потушить пожар огнетушителем, но это не дало никаких результатов. Мужчина вызвал спасателей и патрульных. У Lexus полностью выгорел двигатель. Пламя также задело припаркованную рядом Volvo. В автомобиле немного поплавился бампер и радиаторная решетка. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

По информации издания, адвокат Виктор Петруненко утверждает, что поджог его Lexus — это предупреждение. По его словам, таким образом его пытаются запугать люди депутата облсовета Виктора Свитовенко, против которого адвокат уже около 15 лет ведет дело по факту незаконного завладения объектом недвижимости по улице Шота Руставели, 11. Виктор Петруненко уверен, что на этом Свитовенко не остановится. Поэтому намерен просить у правоохранителей выделить ему охрану.

Информатор В Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката Кучмы

Ранее сообщалось, что мужчина нанес ножевое ранение адвокату, который пришел с его женой на встречу по бракоразводному процессу в Киеве, пострадал также прохожий, пытавшийся помощь раненному.