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    Киев

    В Киеве ревнивец ударил ножом адвоката и прохожего

    (обновлено: )16301
    Инцидент произошел вечером в среду. Киевлянка решила развестись с мужем и в назначенное время пришла на встречу с мужем с адвокатом. Супруг ударил ножом правозащитника и ранил в ногу прохожего.
    На месте конфликта мужа и жены, которая решила развестись в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мужчина нанес ножевое ранение адвокату, который пришел с его женой на встречу по бракоразводному процессу в столице, пострадал также прохожий, пытавшийся помощь раненному, сообщает "Киев Оперативный".

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    Женщина решила развестись с мужем, с которым длительное время не проживает вместе.

    "На 20:00 (в среду) назначила встречу на Раисы Окипной, 10, но пришла не одна. На встречу взяла с собой адвоката, который, в свою очередь, уже подготовил необходимые бумаги", — говорится в сообщении.

    Супруг не выдержал и ударил ножом в шею правозащитника. Подоспевший на помощь мужчина получил ножевое ранение в ногу, у него также выбит зуб.

    Нападавший скрылся. Адвокат был срочно госпитализирован. О состоянии вмешавшегося в конфликт мужчины не сообщается, говорится лишь, что ему была оказана помощь на месте.

    Утром в четверг в Киеве на остановочном комплексе был обнаружен труп.

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