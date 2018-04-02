В России горит многоэтажка, идет срочная эвакуация жителей

Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, здание находится на улице Пятигорская. Из него уже эвакуировали 50 человек.

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Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре в российском Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.