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    В России горит многоэтажка, идет срочная эвакуация жителей

    (обновлено: )43811
    В центре Сочи загорелся многоквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю РФ. Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей.
    SochiNews - все новости Сочи/Youtube

    Пожар тушат с помощью четырех стволов "Дельта". Ему присвоена повышенная степень сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

    В доме пять жилых этажей. Еще один этаж отведен под мансарду.

    Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, здание находится на улице Пятигорская. Из него уже эвакуировали 50 человек.

    Смотрите также: Появилось видео эвакуации из кинотеатра после начала пожара в ТЦ в Кемерово

    Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре в российском Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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