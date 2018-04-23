Нелегалы из Украины пытались попасть в Россию в грузовом поезде

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Пограничники задержали пять человек в Харьковской области, которые пытались нелегально пересечь украинско-российскую границу в грузовом поезде, сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, правоохранители получили данные о сговоре правонарушителей с бригадой грузового поезда "Купянск-Валуйки" относительно незаконного перемещения через границу группы нелегальных мигрантов, однако по результатам осмотра поезда их не выявили.

"В результате дальнейшей проверки пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пять человек возле села Лиман, в 5 километрах от железнодорожной станции Тополи", — говорится сообщении.

Один из нелегалов пытался убежать, но его и других задержали, уточнили в ГПС.

В числе задержанных — трое граждан Азербайджана, один гражданин Узбекистана и их проводник — 39-летний украинец.

Ранее украинец пытался вывезти в Россию 5600 живых утят.