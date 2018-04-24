В Харьковской области поезд сбил 10-летнюю девочку

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На железнодорожном перегоне "Казачья Лопань-Слатино" Харьковской области машинист автомотрисы травмировал дрезине 10-летнюю девочку.

Ребенок в бессознательном состоянии с травмами головы и закрытым переломом бедра был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время медики оценивают состояние здоровья девочки как тяжелое.

Поліція Харківщини На месте ЧП в Харьковской области

"При выезде на место происшествия полицейские установили, что на железнодорожном перегоне машинист автомотрисы Харьковской дистанции электроснабжения контактной сети травмировал малолетнюю жительницу поселка Слатино, которая внезапно выскочила на железнодорожный путь. Машинист сразу вызвал скорую помощь и полицию. Движение поездов на станции не прекращалось", — сообщает подробности полиция.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что ребенок не успел попасть под колеса автомотрисы и ее ударом отбросило в сторону.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.Следствие продолжается.