В Харькове мусоровоз сбил школьницу

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Мусоровоз сбил 13-летнюю девочку в воскресенье на ул. Сергея Грицевца в Харькове, она госпитализирована, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информация о ДТП поступила правоохранителям в 15:30.

"Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мужчина погиб в результате поломки мусоровоза в Запорожье. Причиной происшествия стало неконтролируемое срабатывание манипулятора.