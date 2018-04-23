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    Происшествия

    В Харькове мусоровоз сбил школьницу

    (обновлено: )68
    Авария с участием мусоровоза произошла в воскресенье на улице Сергея Грицевца в Харькове. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Мусоровоз сбил 13-летнюю девочку в воскресенье на ул. Сергея Грицевца в Харькове, она госпитализирована, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    Информация о ДТП поступила правоохранителям в 15:30.

    "Пострадавшую госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами", — говорится в сообщении.

    Обстоятельства аварии устанавливаются. 

    Ранее мужчина погиб в результате поломки мусоровоза в Запорожье. Причиной происшествия стало неконтролируемое срабатывание манипулятора.

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