Смертельная авария под Львовом. Нетрезвый прокурор сбил пешехода - журналист

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В пятницу во Львовской области прокурор в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "ВАЗ" насмерть сбил пешехода. ДТП совершил прокурор Мостиской прокуратуры, сообщила львовская журналистка Вика Балыцкая в Facebook.

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"Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Драгер показал 1,2 промилле. Ехал на ВАЗе, с еще одним прокурором из Старосамборской прокуратуры", — написала журналистка.

Пешеходу было на вид около 60 лет.

Пока неизвестно, находился ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения. "Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура", — добавила журналистка.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли девять человек, еще более десяти пострадали.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал.