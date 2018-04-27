Под Харьковом в больнице умер младенец: в медучреждение приехали с проверкой

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области в Лозовской районной больнице проходит проверка, связанная со смертью новорожденного ребенка. Об этом в Facebook сообщила пользователь Мария Корчагина.

По словам женщины, ранее она вместе с близкими других пострадавших от действий врачей отправила петицию на сайт президента Украины. Там ее не стали публиковать в связи с "несоответствием", после чего недовольные лозовчане написали письмо в Министерство охраны здоровья.

"Сегодня в больницу приехала комиссия из 11 человек, всю документацию изъяли. Истории пострадавших мы им передали", – написала Корчагина.

В ХОГА подтвердили информацию о разбирательстве по факту смерти младенца, однако отметили, что его проводят не представители министерства, а сотрудники областного управления охраны здоровья.

ЧП в медучреждении произошло еще 13 апреля – сын 20-летней лозовчанки Елены Корчагиной скончался на следующий день после родов. Близкие девушки утверждают, что медики не спешили оказывать ей помощь и делать кесарево сечение. В связи с этим они обратились в полицию, к главе государства и в миндзрав.

Ранее сообщалось, что один ребенок погиб и трое пострадали в результате пожара, который произошел ранним утром 18 апреля в пятиэтажке по улице Академика Заболотного, 22 в Одессе.