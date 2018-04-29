Украинец вез через границу с Россией 25 тысяч евро в носках

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области на КПП "Гоптовка" на границе с Россией задержан гражданин Украины, который пытался незаконно перевезти через границу 25 тысяч евро, сообщает во воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный обзор", — сказано в сообщении.

Во время досмотра у мужчины в носках нашли купюры на общую сумму 25 тысяч евро.

Государственная пограничная служба Украины На границе с Россией задержан украинец, который спрятал 25 тысяч евро в носках

Все деньги изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.