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    Украинец вез через границу с Россией 25 тысяч евро в носках

    (обновлено: )9421
    Гражданин Украины рассовал пачки денег в носки, однако был задержан пограничниками, которые заметили, что нарушитель нервно себя ведет. Деньги изъяты.
    На границе с Россией задержан украинец, который спрятал 25 тысяч евро в носках
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области на КПП "Гоптовка" на границе с Россией задержан гражданин Украины, который пытался незаконно перевезти через границу 25 тысяч евро, сообщает во воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.

    "В пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный обзор", — сказано в сообщении.

    Во время досмотра у мужчины в носках нашли купюры на общую сумму 25 тысяч евро.

    Государственная пограничная служба Украины
    На границе с Россией задержан украинец, который спрятал 25 тысяч евро в носках

    Все деньги изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

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