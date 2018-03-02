Под Харьковом спасли девочку из двухметрового снежного завала

Как рассказали в ГСЧС, две девочки гуляли у оврага, одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.

"К месту происшествия немедленно отправились спасатели ГСЧС. По прибытию там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти девочку. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхания возобновилось и девочку подняли на гору, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи", — сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.