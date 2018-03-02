наверх
02.03.201821:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Видео

    Под Харьковом спасли девочку из двухметрового снежного завала

    (обновлено: )15310
    В селе Ивашки Золочевского района Харьковской области 12-летняя девочка попала под двухметровый снежный завал.
    Харків ДСНС

    Как рассказали в ГСЧС, две девочки гуляли у оврага, одна из них стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал снежной шапки, и девочка упала вниз вместе с тонами снега.

    Спасение семьи в Хьюстоне от пожара
    abcnews.go.com
    Уникальное спасение семьи в Хьюстоне из пылающего дома

    "К месту происшествия немедленно отправились спасатели ГСЧС. По прибытию там уже собралась большая толпа людей, которые пытались найти девочку. Спасатели за несколько минут поисковых работ под двухметровым слоем снега нашли ребенка, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. За 2 минуты дыхания возобновилось и девочку подняли на гору, где ее уже ждала бригада скорой медицинской помощи", — сообщили в ГСЧС.

    Ранее сообщалось, что российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мокрый снег
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?