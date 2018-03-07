Кличко и снег. Притча

Остап Кошмаренко
Хотел вам написать захватывающий материал о безответной и беспощадной любви огурца и богомола, о том, как все непросто складывалось в их жизни, о том, как богомол не выдержал и изменил-таки огурцу с пряником. Интересно могло бы получиться все в нем. Познавательно, местами даже как у Ницше или Шопенгауэра, но не сложилось – внезапно снег пошел, и стало не до того.
Не первый год, скажу я вам, идет у нас снег, и именно природные осадки становятся моментом истины для руководства городами/областями на местах и в целом по стране. Не какие-то инфраструктурные или транспортные проблемы, вопросы развития регионов, контроля сдачи населением налогов в закрома государства. Нет. Только осадки, и только в виде снега. И скажу я вам первую прописную истину: если чиновник всеми вверенными ему силами не может справиться со снегом, то как он может решить любой по-настоящему серьезный вопрос, какой-нибудь вызов, оскорбительно брошенный ему в лицо, как перчатка оппонента. Никак.
Не знаю, как в вашем регионе, но три дня осадков превратили Киев в, извиняюсь, го***но. Снег шел, и поначалу кое-где его даже чистили. Но на то была воля начальников ЖЕКов и дворников. На второй день снегопада эта воля и у них кончилась. И я понимаю почему: в Киеве нет начальника, руководителя, ответственного лица, который бы тупо, понимаете – тупо, взял бы и потребовал с подчиненных простую вещь — разобраться со снегом на дорогах и тротуарах. Это никому вообще не нужно.
Вторая прописная истина: руководство города-героя Киева вместе с руководством районов – полный, ни на что не годный отстой. Просто посмотрите на этих людей. Они занимают должности ради собственного комфорта и решения своих личных задач. Главе района – плевать на район, я вас уверяю. Но у них не возникло бы массово такое отношение к работе и временно вверенным в их подчинение людям, если бы рыбка не гнила с головки. То есть если бы над ними не было прослойки руководителей, которым совершенно до лампочки, что там творится в районах города Киева и какие есть вообще проблемы.
Короткий промежуток с 1-го по 3-е марта, не знаю как вам, а мне ярко доказал: Кличко никакой не мэр, а если и мэр Киева, то формальный и совершенно безответственный. Но зато он почти что герой Майдана.
Сейчас уже и не вспомню, какие именно у него заслуги в деле Революции Доблести, может и никаких, но это и не важно, так как получил он должность мэра именно после Революции, в которой были его заслуги или нет, повторюсь, не важно. Политические шишки, которые на начало 2014-го политически были много авторитетнее Кличко, просто вынуждены были с ним посчитаться, потому что, вспомните, партия "УДАР" стояла на ногах достаточно крепко. Кинуть (в криминальном смысле) Кличко никто не решился, тем более что в глазах граждан он действительно герой, но не революции, а бокса. Такие люди в политике на вес золота, потому как авторитет политика быстроуходящ. То есть — политический авторитет. Если у политика есть только политический авторитет, то он может кануть в анналы истории быстрее, чем думает (ну вот где госпожа Ляпина, например). Еще раз поясню, контрольно. У Кличко к авторитету спортсмена добавился политический авторитет, что ему не сильно помогло. К авторитету футболиста Андрея Шевченко (Шеве) тоже добавился бы политический авторитет, если бы он (к нашему счастью) не решил с политикой завязать. Понимаете? Вакарчук, который "Океан", он тоже имеет известность и авторитет, но как певец. К нему — к этому авторитету, он, если будет баллотировать/избираться, может попробовать прикрепить авторитет политика.Шварценеггер вон в Штатах стал ведь губернатором Калифорнии. Почему бы и Кличко не стать мэром Киева? Все правильно, можно и стать. Но, как показала история, разница есть. Культуриста, согласитесь, никто по голове и другим частям тела не бьет, в отличие от боксера, а значит, параллели здесь неуместны.
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Но это все ерунда. Шварценеггер в свое время в статусе губернатора с ежегодными калифорнийскими пожарами тоже справлялся не очень резво. И люди погибли и недвижимость пострадала. Но, то пожары, а то – снег. Возвращаемся к сути.
"Вода – это жизнь. Жизнь – это то, что нас окружает. Снег – это вода. Снег нас окружает, и это нормально". Приблизительно такая незамысловатая логическая цепочка могла быть в голове у мэра Киева Кличко с 1-го по 3-е марта 2018 года от рождества Христова. А еще он мог войти в интернет на любой синоптический сайт и увидеть, что с 6-го марта указанного года грядет потепление, а в потепление снег тает, это он знает точно. Тут же ему вспомнился припев из песни: "Между нами тает снег…". Нет, какой снег? Между нами тает лед. Мэр уже физически был в интернете, потому нашел эту песню на видео-сервисе и снова ее послушал. Раз пять. После этого вспомнил, что дело к обеду, стал размышлять, чего бы такого съесть, и об идущем и лежащем везде по городу снеге забыл окончательно. Даже когда после обеда его спросил кто-то из замов, мол, со снегом будем что-то делать или нет, он не сразу понял вопрос. Не дождавшись ответа, зам удалился восвояси. Так все и решилось. Ну, все так могло быть, а могло и не быть.
Но не это главное. Напишу вам третью прописную истину и перейду уже к выводу. Третья истина простая: в стране, как и в Киеве, никто ни за что не отвечает. Вы помните, чтобы кто-то из больших, выше находящихся по пищевой цепочке начальников, пожурил мэра Киева Кличко за неубранный снег и полное отсутствие реакции на стихию? Нет, этого не было, а значит, этот снег показал, что им на нас – на людей, то есть — плевать. Ну вот плевать, и все! Набрать полный рот слюны и на асфальте ее распять. Но на асфальт не получится, там же снег. Но плевать в любом случае, вне зависимости от финальной точки соприкосновения слюны и плоскости.
Теперь о том, почему пришлось написать обо всем этом. Это от наивности, очевидно. Подумалось так. Кто такой есть Кличко? Да, чемпион. Но что вот лично мне о нем еще интересного известно?
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Помню, как перед каким ответственным боем гуляло по сети видео с немецкого телеканала и тогда многие, если не все были в шоке: оказалось что Кличко по-немецки говорит быстрее и явно качественнее, чем по-русски и тем более по-украински. Немецкие слова так и выскакивали от него (если я конечно не путаю Кличко с его братом Кличко, но скорее всего не путаю). Собственно, можно предположить, что по-украински мэр Киева говорит медленно, потому что он вначале выстраивает в голове фразу на немецком, потом переводит ее на русский, а затем уже на украинский, после чего и произносит.
Еще один факт то же связан с Германией. У Кличко, говорили, там недвижимость и одно время, это тоже факт, он в Германии чуть ли не жил. А что такое Германия? Посмотрите картинки в интернете. В Германии кажется, что улицы чуть ли не пылесосят. Там прям везде идеальный порядок и чистота. Там даже политики не плюют себе под ноги. Там обычные граждане не плюют себе под ноги. Там наверное и бомжи не плюют себе под ноги. То есть, логика моя была простая: если Кличко был в Германии и видел что и как там устроено, как все работает, то он смог понять из-за чего и почему на улицах такая чистота, почему нет мусора нигде, снег не залеживается до весны, авто передвигаются спокойно и так далее. Ну, так, если ты все это видел и все это применил на себе и понял, как она должна выглядеть – нормальная человеческая жизнь в мегаполисе, то почему ты это просто не взял и не применил по месту службы, как мэр, во временно вверенном тебе городе? Вот этот вопрос просто въелся мне в мозг числа второго… марта, разумеется.
Вопрос, на который нет и, не может быть ответа. Просто, казалось бы, возьми и сделай в Киеве как в Германии. Ну, начни хотя бы с мелочи, расскажи как можно делать, а как делать не стоит. Пусть не всем горожанам, для начала только чиновникам мэрии расскажи. Просто покажи им на пальцах, что жить можно и по-другому. По-другому взять и всякие мелочи в городе обустроить, так как в Германии, или хоть немного похоже на то, как оно в Германии. Хоть в одном каком-то деле, но добейся, сделай, а народ увидит и подтянется сам, потому что классно получилось, давайте так везде и всегда делать будем! И тогда не то, что снег не будет проблемой, тогда все вообще измениться может. Но… и еще раз но. Кому это нужно, вообще? Вам нужно? Нет, и потому вы собираете рюкзак и едете на работу в Германию, Польшу и куда-то еще, где чище.
Тут же полный отстой и упадок. На улицах, в мэрии, в Кабмине, да везде. Потому что другой жизни никто не знает, и никто из нас не видел, и не хочет, потому что не видел. Мы все уже который год идем в Европу, но кто-то самый главный взял и повел нас одной единственной дорогой, проходящей через задний проход, извините, в котором мы и застряли надолго. И даже не застряли, а завязли, как в снегу, ведь его так никто и не собирался убирать.