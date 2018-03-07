Кличко и снег. Притча

Остап Кошмаренко

Хотел вам написать захватывающий материал о безответной и беспощадной любви огурца и богомола, о том, как все непросто складывалось в их жизни, о том, как богомол не выдержал и изменил-таки огурцу с пряником. Интересно могло бы получиться все в нем. Познавательно, местами даже как у Ницше или Шопенгауэра, но не сложилось – внезапно снег пошел, и стало не до того.

Не первый год, скажу я вам, идет у нас снег, и именно природные осадки становятся моментом истины для руководства городами/областями на местах и в целом по стране. Не какие-то инфраструктурные или транспортные проблемы, вопросы развития регионов, контроля сдачи населением налогов в закрома государства. Нет. Только осадки, и только в виде снега. И скажу я вам первую прописную истину: если чиновник всеми вверенными ему силами не может справиться со снегом, то как он может решить любой по-настоящему серьезный вопрос, какой-нибудь вызов, оскорбительно брошенный ему в лицо, как перчатка оппонента. Никак.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Уборка снега в Киеве

Не знаю, как в вашем регионе, но три дня осадков превратили Киев в, извиняюсь, го***но. Снег шел, и поначалу кое-где его даже чистили. Но на то была воля начальников ЖЕКов и дворников. На второй день снегопада эта воля и у них кончилась. И я понимаю почему: в Киеве нет начальника, руководителя, ответственного лица, который бы тупо, понимаете – тупо, взял бы и потребовал с подчиненных простую вещь — разобраться со снегом на дорогах и тротуарах. Это никому вообще не нужно.

REUTERS Gleb Garanich Уборка снега в Киеве

Вторая прописная истина: руководство города-героя Киева вместе с руководством районов – полный, ни на что не годный отстой. Просто посмотрите на этих людей. Они занимают должности ради собственного комфорта и решения своих личных задач. Главе района – плевать на район, я вас уверяю. Но у них не возникло бы массово такое отношение к работе и временно вверенным в их подчинение людям, если бы рыбка не гнила с головки. То есть если бы над ними не было прослойки руководителей, которым совершенно до лампочки, что там творится в районах города Киева и какие есть вообще проблемы.

Короткий промежуток с 1-го по 3-е марта, не знаю как вам, а мне ярко доказал: Кличко никакой не мэр, а если и мэр Киева, то формальный и совершенно безответственный. Но зато он почти что герой Майдана.

Сейчас уже и не вспомню, какие именно у него заслуги в деле Революции Доблести, может и никаких, но это и не важно, так как получил он должность мэра именно после Революции, в которой были его заслуги или нет, повторюсь, не важно. Политические шишки, которые на начало 2014-го политически были много авторитетнее Кличко, просто вынуждены были с ним посчитаться, потому что, вспомните, партия "УДАР" стояла на ногах достаточно крепко. Кинуть (в криминальном смысле) Кличко никто не решился, тем более что в глазах граждан он действительно герой, но не революции, а бокса. Такие люди в политике на вес золота, потому как авторитет политика быстроуходящ. То есть — политический авторитет. Если у политика есть только политический авторитет, то он может кануть в анналы истории быстрее, чем думает (ну вот где госпожа Ляпина, например). Еще раз поясню, контрольно. У Кличко к авторитету спортсмена добавился политический авторитет, что ему не сильно помогло. К авторитету футболиста Андрея Шевченко (Шеве) тоже добавился бы политический авторитет, если бы он (к нашему счастью) не решил с политикой завязать. Понимаете? Вакарчук, который "Океан", он тоже имеет известность и авторитет, но как певец. К нему — к этому авторитету, он, если будет баллотировать/избираться, может попробовать прикрепить авторитет политика.

А вот чистый политик, даже имеющий какую-никакую профессию, может располагать и опираться только на свой политический авторитет и на поддержку граждан. Вот именно этот политический авторитет, когда нет никакого другого авторитета, и утекает сквозь пальцы при смене политической ситуации в стране. Поэтому, повторюсь, в начале 2014 года иметь в своей обойме авторитетного боксера Кличко для политических шишек Майдана стало особым понтом. Как бы такой гарантией перед гражданами. Ну, типа, вот смотрите, вы можете нам не верить, мы вам можем быть не симпатичны, но с нами Кличко! И уже из-за этого они все как бы становились таким симпатичными и даже как бы нужными и политиками, и как бы лидерами. Но что такое Кличко? Боксер, понимаете, не шахматист и не стратег. Он даже не шашечник, не бадминтонист, а боксер. Он много бил, но и его много били, потому вот эти лидеры-политики Майдана и решили как-то, что все сверх ценное поделят между собой, а Кличко отдадут Киев, пусть сам выплывает, если сможет. А Кличко ж боксер, понимаете, он и такого расклада для себя не ожидал. Нет, ему говорили, мол, ты далеко пойдешь и все такое, мол, мы в тебя верим, потому что если не в тебя верить, так в кого? Вот он и подумал, что справится, вот он и обрадовался, что Киев теперь его. И мы все рады были за боксера, вдруг ставшего мэром. Вспомните, тогда еще говорили, что Шварценеггер вон в Штатах стал ведь губернатором Калифорнии. Почему бы и Кличко не стать мэром Киева? Все правильно, можно и стать. Но, как показала история, разница есть. Культуриста, согласитесь, никто по голове и другим частям тела не бьет, в отличие от боксера, а значит, параллели здесь неуместны.

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Но это все ерунда. Шварценеггер в свое время в статусе губернатора с ежегодными калифорнийскими пожарами тоже справлялся не очень резво. И люди погибли и недвижимость пострадала. Но, то пожары, а то – снег. Возвращаемся к сути.

"Вода – это жизнь. Жизнь – это то, что нас окружает. Снег – это вода. Снег нас окружает, и это нормально". Приблизительно такая незамысловатая логическая цепочка могла быть в голове у мэра Киева Кличко с 1-го по 3-е марта 2018 года от рождества Христова. А еще он мог войти в интернет на любой синоптический сайт и увидеть, что с 6-го марта указанного года грядет потепление, а в потепление снег тает, это он знает точно. Тут же ему вспомнился припев из песни: "Между нами тает снег…". Нет, какой снег? Между нами тает лед. Мэр уже физически был в интернете, потому нашел эту песню на видео-сервисе и снова ее послушал. Раз пять. После этого вспомнил, что дело к обеду, стал размышлять, чего бы такого съесть, и об идущем и лежащем везде по городу снеге забыл окончательно. Даже когда после обеда его спросил кто-то из замов, мол, со снегом будем что-то делать или нет, он не сразу понял вопрос. Не дождавшись ответа, зам удалился восвояси. Так все и решилось. Ну, все так могло быть, а могло и не быть.

Но не это главное. Напишу вам третью прописную истину и перейду уже к выводу. Третья истина простая: в стране, как и в Киеве, никто ни за что не отвечает. Вы помните, чтобы кто-то из больших, выше находящихся по пищевой цепочке начальников, пожурил мэра Киева Кличко за неубранный снег и полное отсутствие реакции на стихию? Нет, этого не было, а значит, этот снег показал, что им на нас – на людей, то есть — плевать. Ну вот плевать, и все! Набрать полный рот слюны и на асфальте ее распять. Но на асфальт не получится, там же снег. Но плевать в любом случае, вне зависимости от финальной точки соприкосновения слюны и плоскости.

Теперь о том, почему пришлось написать обо всем этом. Это от наивности, очевидно. Подумалось так. Кто такой есть Кличко? Да, чемпион. Но что вот лично мне о нем еще интересного известно?

Украинское фото Виталий Кличко. Архивное фото

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Помню, как перед каким ответственным боем гуляло по сети видео с немецкого телеканала и тогда многие, если не все были в шоке: оказалось что Кличко по-немецки говорит быстрее и явно качественнее, чем по-русски и тем более по-украински. Немецкие слова так и выскакивали от него (если я конечно не путаю Кличко с его братом Кличко, но скорее всего не путаю). Собственно, можно предположить, что по-украински мэр Киева говорит медленно, потому что он вначале выстраивает в голове фразу на немецком, потом переводит ее на русский, а затем уже на украинский, после чего и произносит.

Еще один факт то же связан с Германией. У Кличко, говорили, там недвижимость и одно время, это тоже факт, он в Германии чуть ли не жил. А что такое Германия? Посмотрите картинки в интернете. В Германии кажется, что улицы чуть ли не пылесосят. Там прям везде идеальный порядок и чистота. Там даже политики не плюют себе под ноги. Там обычные граждане не плюют себе под ноги. Там наверное и бомжи не плюют себе под ноги. То есть, логика моя была простая: если Кличко был в Германии и видел что и как там устроено, как все работает, то он смог понять из-за чего и почему на улицах такая чистота, почему нет мусора нигде, снег не залеживается до весны, авто передвигаются спокойно и так далее. Ну, так, если ты все это видел и все это применил на себе и понял, как она должна выглядеть – нормальная человеческая жизнь в мегаполисе, то почему ты это просто не взял и не применил по месту службы, как мэр, во временно вверенном тебе городе? Вот этот вопрос просто въелся мне в мозг числа второго… марта, разумеется.

Вопрос, на который нет и, не может быть ответа. Просто, казалось бы, возьми и сделай в Киеве как в Германии. Ну, начни хотя бы с мелочи, расскажи как можно делать, а как делать не стоит. Пусть не всем горожанам, для начала только чиновникам мэрии расскажи. Просто покажи им на пальцах, что жить можно и по-другому. По-другому взять и всякие мелочи в городе обустроить, так как в Германии, или хоть немного похоже на то, как оно в Германии. Хоть в одном каком-то деле, но добейся, сделай, а народ увидит и подтянется сам, потому что классно получилось, давайте так везде и всегда делать будем! И тогда не то, что снег не будет проблемой, тогда все вообще измениться может. Но… и еще раз но. Кому это нужно, вообще? Вам нужно? Нет, и потому вы собираете рюкзак и едете на работу в Германию, Польшу и куда-то еще, где чище.

Тут же полный отстой и упадок. На улицах, в мэрии, в Кабмине, да везде. Потому что другой жизни никто не знает, и никто из нас не видел, и не хочет, потому что не видел. Мы все уже который год идем в Европу, но кто-то самый главный взял и повел нас одной единственной дорогой, проходящей через задний проход, извините, в котором мы и застряли надолго. И даже не застряли, а завязли, как в снегу, ведь его так никто и не собирался убирать.