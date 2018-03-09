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    Погода в пятницу. Украину зальет дождями, но будет тепло

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    В пятницу, 9 марта, осадков в виде дождя и дождя со снегом украинцам следует ожидать практически во всех областях страны.
    Тающий снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, в Украине значительно потеплеет, однако почти по всей стране пройдут осадки в виде дождя со снегом, сообщает Укргидрометцентр. 

    Виталий Кличко
    Киевская городская государственная администрация
    Кличко и снег. Политическая приколюха

    Так, на севере снег с дождем, воздух прогреется до 1 градуса тепла.

    На западе страны синоптики обещают дожди,температура достигнет 9 градусов тепла днем.

    На юге в пятницу дожди со снегом, температура днем — до 9 градусов тепла.

    На востоке ожидаются также дожди со снегом, температура днем до 3 градусов тепла.

    В центральных областях без осадков, днем будет солнечно, до 5 градусов тепла.

    В Киеве в пятницу до 3 градусов тепла, дождь со снегом.

    Отметим, что после сильных февральских морозов в Украине с началом весны заметно потеплело.

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