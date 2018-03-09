Погода в пятницу. Украину зальет дождями, но будет тепло

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, в Украине значительно потеплеет, однако почти по всей стране пройдут осадки в виде дождя со снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере снег с дождем, воздух прогреется до 1 градуса тепла.

На западе страны синоптики обещают дожди,температура достигнет 9 градусов тепла днем.

На юге в пятницу дожди со снегом, температура днем — до 9 градусов тепла.

На востоке ожидаются также дожди со снегом, температура днем до 3 градусов тепла.

В центральных областях без осадков, днем будет солнечно, до 5 градусов тепла.

В Киеве в пятницу до 3 градусов тепла, дождь со снегом.

Отметим, что после сильных февральских морозов в Украине с началом весны заметно потеплело.