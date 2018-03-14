Весна не спешит. В среду в Украине похолодает и пройдет мокрый снег

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В среду, 14 марта, в Украине пройдут осадки в виде дождя и снега. Дневная температура опустится на 1-2 градуса, по сравнению со вторником, 13 марта, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны будет переменная облачность без осадков. Небольшой дождь возможен во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Днем +9…+13.

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На севере Украины сегодня ожидается снег с дождем. Дневная температура +3…+6.

В Центре Украины также пройдет мокрый снег. Днем термометры покажут +2…+6. На Востоке заметно похолодает. По данным синоптиков, там будет срываться снег. Днем —1…+1. В Днепре и Запорожье +3…+7. На Юге — небольшой дождь. Днем +6…+10.

Укргидрометцентр Погода в Украине на среду, 14 марта

В Киеве 14 марта также снег с дождем, днем температура опустится до +3…+5.