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    Общество

    Весна не спешит. В среду в Украине похолодает и пройдет мокрый снег

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    На большей части Украины в среду ожидается снег с дождем. На Востоке будет холодней всего - до -1 мороза. В Киеве максимальная температура - +5 градусов.
    Мокрый снег в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В среду, 14 марта, в Украине пройдут осадки в виде дождя и снега. Дневная температура опустится на 1-2 градуса, по сравнению со вторником, 13 марта, сообщает Укргидрометцентр.

    Наводнение. Архивное
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Существует ли угроза подтопления Киева?

    На западе страны будет переменная облачность без осадков. Небольшой дождь возможен во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Днем +9…+13.

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    На севере Украины сегодня ожидается снег с дождем. Дневная температура +3…+6.

    В Центре Украины также пройдет мокрый снег. Днем термометры покажут +2…+6. На Востоке заметно похолодает. По данным синоптиков, там будет срываться снег. Днем —1…+1. В Днепре и Запорожье +3…+7. На Юге — небольшой дождь. Днем +6…+10.

    Укргидрометцентр
    Погода в Украине на среду, 14 марта

    В Киеве 14 марта также снег с дождем, днем температура опустится до +3…+5.

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