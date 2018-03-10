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    Пять человек пострадали в Белоруссии из-за падения снега с крыши катка

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    В министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии сообщили, что в результате падению снега с кровли катка в Гомеле доставили в больницы пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет).
    Повреждение кровли катка в Гомеле
    mchs.gov.by

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в белорусском Гомеле из-за падения снега с крыши катка, сообщили в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

    "Обновленная информация по Гомелю и падению снега с кровли катка: доставили в больницы пять человек, в том числе двое детей (7 и 11 лет). По информации, полученной, от врачей, жизнь всех пятерых вне опасности", — говорится в сообщении, размещенном в твиттер-аккаунте ведомства.

    Работники МЧС находятся на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на голову 65-летней прохожей упал кусок льда, когда женщина выходила из первого парадного дома на ул. Владимира Маяковского, 42/13, на жилмассиве Троещина.

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