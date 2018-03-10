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    Андрей Батищев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Снегопад. Архивное фото
    "Укравтодор" из-за непогоды перекрыл дорогу в направлении Полтавы
    14:45 08.01.2016
    3600Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Глава "Укравтодора" Андрей Батищев сообщил, что из-за тяжелых погодных условий перекрыто полтавское направление, патрульные круглосуточно ведут патрулирование участков дороги.
    Снегопад в Украине
    Ограничения на проезд из-за непогоды в 4-х областях сняты - "Укравтодор"
    13:55 08.01.2016
    370Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Глава "Укравтодора" Андрей Батищев сообщил,что ограничения, которые были введены вчера по Запорожской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях сегодня сняты.
    Камеры зафиксировали нападавших на главу Укравтодора. Видео
    Нападение на главу "Укравтодора": кадры видеокамеры 
    00:20 26.12.2015
    274Рост преступности в Украине
    В "Укравтодоре" прокомментировали нападение на главу ведомства Андрея Батищева и показали видео с нападавшими. Согласно сообщению, его осуществили представители частного одесского предприятия "Дорлидер".
    Участники нападения на главу Укравтодора
    "Укравтодор" назвал участников нападения на главу ведомства
    00:13 26.12.2015
    209Рост преступности в Украине
    Нападение на Андрея Батищева и двух его советников осуществили представители частного одесского предприятия "Дорлидер", сообщила пресс-служба "Укравтодора".
    Андрей Пивоварский. Архивное фото
    На главу "Укравтодора" совершено нападение - министр
    22:35 24.12.2015
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    По данным министра инфраструктуры, Андрей Батищев с помощью коллег смог отбиться от нападавших, которые сразу после этого скрылись. "Укравтодор" располагает видеоматериалами, на которых нападавшие убегают от охраны.
    Строительство дорог в Украине
    Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"
    17:23 12.10.2015
    575Громкие отставки и назначения в Украине
    Главой "Укравтодора" назначен Андрей Батищев. Ранее он занимал должность заместителя главы правления Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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