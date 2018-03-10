В "Укравтодоре" прокомментировали нападение на главу ведомства Андрея Батищева и показали видео с нападавшими. Согласно сообщению, его осуществили представители частного одесского предприятия "Дорлидер".
По данным министра инфраструктуры, Андрей Батищев с помощью коллег смог отбиться от нападавших, которые сразу после этого скрылись. "Укравтодор" располагает видеоматериалами, на которых нападавшие убегают от охраны.
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