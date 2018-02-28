Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Движение тяжеловесного и маршрутного транспорта ограничено в Запорожской области, крупногабаритных грузовиков — в Одессе, Кропивницком и Киеве, сообщает в среду Государственное агентство автомобильных дорог.

Ранее столичные власти объявили о запрете на въезд в Киев грузовиков из-за непогоды и обильных снегопадов, прошедших накануне. После этого на въезде в Киев образовался затор из остановившихся грузовиков.

"Проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. В Запорожской области с целью ликвидации заносов, временно ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на автодороге Н-30, на участке Токмак — Бердянск и Т-08-19 Бильмак — до М-14, в пределах Бильмакского и Бердянского районов. По решению местных органов власти на период сложных погодных условий запрещен въезд большегрузного транспорта в г. Одесса (с 08-00 часов 27.02) и г. Кропивницкий (с 12-00 часов 27.02). Также постоянной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА 28 февраля 2018, с 06-30 до 10-00 часов временно запрещен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев", — говорится в сообщении Укравтодора.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 1336 единиц техники и 1774 рабочих, в дежурном режиме — 848 единиц техники и 1076 рабочих. Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме.

Синоптики сообщают, что на утром среды снег умеренной интенсивности идет в Полтавской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, где сильный порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с приводит к образованию снежных заносов. Небольшой снег наблюдается в западных, северных и центральных областях. На юге осадки прекратились.

С начала действия снежного циклона больше всего снега (от 15 до 25 см) выпало в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории страны высота снежного покрова составляет от 1 до 7 см.

Температура воздуха на большей территории Украины колеблется от минус 10 градусов до минус 17 градусов. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное.