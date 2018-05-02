Начался ремонт самой разбитой трассы Украины

Фото "Укравтодор"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало текущий средний ремонт на аварийном участке трассы М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, сообщает в среди пресс-служба Укравтодора. Александр Бутрым/Facebook Появились кадры огромного провала посреди дороги под Сумами

Ранее около пятидесяти компаний, в том числе и иностранных, подтвердили свою готовность участвовать в тендере на проведение ремонта по трассе М-01. Международная трасса считается одной из самых разбитых в Украине, несмотря на то, что ведет от Киева в Белоруссию.

"На этой неделе на автомобильной дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи стартовал текущий средний ремонт. Первый участок 2018 года — 170-й —178-й км по правому проезда вблизи села Большие Осняки Репкинского района", — говорится в сообщении "Укравтодора".

Международная автодорога М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи) проходит по территории Киевской и Черниговской областей. В Укравтодоре отмечают, что трасса является важной составляющей единой транспортной системы Украины. Шоссе обеспечивает кратчайший транспортный коридор государств Скандинавии, Балтии, России, Белароссии с Украиной, Румынией, Болгарией и Грецией.



Фото "Укравтодор" Ремонт на трассе М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи

В пределах Черниговской области автомобильная дорога М-01 имеет общую протяженность 187,9 км, в двухполосном исчислении — 305 км. В состав автодороги входит основной проезд автодороги 163,2 км, 4 транспортные развязки общей протяженностью 11,0 км, Южный и Северный подъезды в Чернигов протяженностью 12,8 и 0,9 км соответственно.

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Ранее "Укравтодор" заявил, что в 2018 году на ремонт дорог в Украине будет выделено 47 млрд грн, для восстановления около 4 тыс км автодорог, сообщается на сайте "Укравтодора".