Появились кадры огромного провала посреди дороги под Сумами

Об образовавшейся яме сообщили местные СМИ, в частности, "Любимые Сумы".

В комментариях Юрий Шаповаленко сообщил, что еще в четверг такого провала не было.

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Пользователь Onyfrej Zabygorskj предположил, что это фейк, однако Ljudmila Zaskoka написала: "Наверное, грунтовые воды, а против них ничего не сделаешь, такие провалы я видела".

В свою очередь Valera Yaresko отметил: "Это 3D-рисунок. Я такие видел".

Оля Берестовская ответила: "Сомнительно, что на обычной дороге между селами кто-то станет заморачиваться 3D-дизайном".