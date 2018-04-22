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    Появились кадры огромного провала посреди дороги под Сумами

    (обновлено: )199
    Пользователь Facebook Александр Бутрым выложил на своей странице кадры огромного провала, который, по его словам, образовался на дороге в направлении поселка Великая Писаревка Сумской области.
    Александр Бутрым/Facebook

    Об образовавшейся яме сообщили местные СМИ, в частности, "Любимые Сумы".

    Ямы на дорогах и тротуарах киевского Подола
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев после зимы. Пройдусь я по Подолу, на ямы погляжу

    В комментариях Юрий Шаповаленко сообщил, что еще в четверг такого провала не было.

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    Пользователь Onyfrej Zabygorskj предположил, что это фейк, однако Ljudmila Zaskoka написала: "Наверное, грунтовые воды, а против них ничего не сделаешь, такие провалы я видела".

    В свою очередь Valera Yaresko отметил: "Это 3D-рисунок. Я такие видел".

    Оля Берестовская ответила: "Сомнительно, что на обычной дороге между селами кто-то станет заморачиваться 3D-дизайном".

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