Миллиарды на дороги: а деньги там... в асфальте

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что еще в 2016 году ремонт и реконструкция дорог были объявлены приоритетным направлением для правительства, украинцы отмечают, что ситуация лучше не стала, а состояние некоторых дорог уже хуже некуда.

Однако власти, не теряя интузиазма, продолжают делится своими грандиозными планами.

Накануне на заседании Кабмина премьер Гройсман заявил, что Украина вновь выделила рекордную сумму. На этот раз — на ремонт местных дорог.

По его словам, "впервые выделили 11 млрд грн. Это в четыре раза больше, чем когда-либо"

"Халтурщикам мы платить не будем. Автодор знает, ни копейки по таким актам заплачено не будет. Пусть делают за свой счет. Впервые 11 млрд гривен прямыми средствами идут на местные дороги — это в четыре раза больше, чем когда-либо. Теперь на местных дорогах должен быть наведен порядок. И я этого требую", — заверил Гройсман.

Он добавил, что деньги есть в бюджетах городов и потребовал соответствующего качества. Гройсман подчеркнул, что в этом году будет усилен контроль над перегруженностью дорог.

Кроме того, премьер пообещал не повышать цены на топливо.

Грандиозные планы

Ранее 21 марта 2018 года украинские власти анонсировали самый масштабный ремонт дорог с 1991 года. Сообщалось, что Кабмин принял госпрограмму развития автодорог на пять лет, на которую планируют направить почти 300 млрд гривен!

При этом Гройсман подчеркивал, что в его планах: за 3-5 лет восстановить половину дорог в Украине.

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"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и общинах дорог делается гораздо больше уже сейчас", — отмечал премьер.

Напомним, в бюджете-2018 на ремонт дорог выделили рекордную сумму — 44 млрд грн, что на 11,8 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

В 2017 году на ремонт дорог было выделено в три раза больше средств, чем в 2016-м, — 36 млрд гривен.

Ни пройти, ни проехать

Тем временем, сами украинцы в шоке от того, как украинские власти проводят обещанный ремонт дорог в стране.

С наступлением весны Украина столкнулась с уже традиционной проблемой ужасного состояния дорог, когда вместе со снегом сходил и асфальт. Многие украинцы жалуются в соцсетях, что оттепель привела к образованию ям и выбоин на дорогах, которые не только затрудняют проезд, но гнут диски и пробивают шины. В регионах ситуация патовая — отдельные населенные пункты попросту оказались отрезаны от мира вследствие бездорожья.

На данный момент в Украине в капитальном ремонте нуждается почти половина автомобильных дорог — более 21 тысячи километров трасс.

Тяжелая ситуация в большинстве своем возникла на трассах регионального и государственного значения. Однако и дороги городов не являются исключением.

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Сайты, которые занимаются мониторингом состояния украинских трасс, относят к наихудшим дороги Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи (ведет на границу с Белоруссией), Стрый — Тернополь — Кропивницкий, Кропивницкий — Платоново, Харьков — Перещепино и другие. Рейтинги составляются по отзывам водителей, которые проезжали по этим дорогам за последнее время.

Ужасает и состояние дорожного покрытия на трассе Киев-Одесса в 100 км от Умани, где просто отсутствует дорожное покрытие.

На Западной Украине тоже не лучше. Дорога через Дрогобыч-Самбор полностью усеяна ямами.

Плачевная ситуация и на трассе Кривой Рог-Апостолово от Радушного, в Смеле, в Николаеве, в разных районах Киева, и этот список можно продолжать почти бесконечно.

В сети пользователи выкладывают самые шокирующие фото и видео украинских дорог после зимы 2017-2018 гг.

На таких дорогах действительно несложно испортить авто. Ситуация усугубляется еще тем, что в Украине пока очень непросто получить законное возмещение убытков от дорожно-эксплуатационных служб, даже если связь между некачественным дорожным покрытием и ДТП очевидна.

По материалам из открытых источников интернет