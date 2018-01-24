Устала и уже не поднимется. Развал инфраструктуры Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Изношенная инфраструктура трещит по швам по всей стране — мосты рушатся, асфальт на дорогах сходит вместе со снегом, а число аварий на коллекторах и тепломагистралях стремительно растет. Годами не обновляющаяся система едва существует в рабочем состоянии, о чем наглядно свидетельствуют регулярные ЧП в разных регионах. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

ЧП с мостом

На днях в Святошинском районе Киева посреди бела дня на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела обрушилась часть конструкций моста. Вследствие ЧП полиция перекрыла проезд через путепровод, и транспорт пустили через петлю/разворот, что привело к пробкам.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова

Позднее в "Киевавтодоре" сообщили, что ЧП произошло из-за аварии: транзитный грузовик нарушил максимально допустимую высоту кузова и снес временную металлическую конструкцию, которая подпирала аварийный участок моста. Также отмечалось, что повреждений для путепровода или несущих конструкций нанесено не было.

Отметим, что ранее бульвар Вацлава Гавела носил имя Ивана Лепсе, однако был переименован в честь бывшего чешского президента в связи с декоммунизацией. По этому поводу пользователи соцсетей не преминули сыронизировать. "В Киеве Гавел устал и упал на Комарова. Интересно, Лепсе бы упал? Или дело в советском космонавте Комарове? Других причин просто и быть не может…", — написал в Facebook Андрей Блинов.

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Едва ли стоит напоминать, что различные аварии с мостами и дорогами в Киеве происходят регулярно. В начале минувшего года в столице произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что мост аварийным признан не был, но попросту "устал от времени". Это заявление в итоге стало мемом, который украинцы традиционно применяют, описывая причины того или иного инфраструктурного ЧП.

Авария с коллектором

Куда хуже пришлось Прилукам в Черниговской области. 19 января в городе, где проживают около 57 тыс людей, прорвало канализационный коллектор. Сточные воды залили дворы и подвалы. Воду в городе стали подавать по часам, и как только местные жители начинают пользоваться водопроводом, пострадавшие районы заливает еще больше. На данный момент по городу дома продолжают заливать нечистоты, возникли проблемы и с отоплением.

В соцсетях также сообщают, что горожане готовятся к техногенной катастрофе и даже набирают в ванны снег, чтобы заменить им воду. "Люди, включая мою свекровь, набрали воды и готовятся к повторению катастрофы 1983, когда город был без воды 2 недели! У жителей в домах и на огородах фекалии идут назад через трубы и через землю. Госпожа мэр сказала "я на больничном". В интернете уже есть фото, где люди набирают в ванные снег, благо его там сейчас много", — сообщила в Facebook Виктория Кузьмук.

Аварию на коллекторе не могут ликвидировать уже четвертый день, так как он расположен на глубине 14 метров. Коммунальщики уже выкопали котлован, но только откачивают воду. Мощности имеющейся в городе техники хватает только на сдерживание ситуации на существующем уровне.

В ОГА власти Прилук обвинили в бездействии, а мэрия призвала жителей ограничить слив воды в канализационную систему. Также 23 января было принято решение перекрыть на сутки в городе водоснабжение, чтобы специалисты нашли прорыв и поставили заглушки в системе водоотвода. До 29 января в Прилуках также остановлен учебный процесс.

Проблемы с энергоснабжением

В Черкассах удар по инфраструктуре нанесла непогода. 18 января в результате снегопада без электроснабжения осталась насосная станция, которая обеспечивает город водоснабжением. Оказалось, что деревья в лесу, в котором проходит линия электропередачи, не выдержали большого количества снега и повалились на провода. Вечером энергоснабжение насосной станции было восстановлено, однако уже ранним утром следующего дня, 19 января, водоснабжение в Черкассах вновь было приостановлено из-за новой аварии, и в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Фото со страницы Константина Проценко в facebook Черкассы без воды

В результате ЧП горожане раскупили всю воду в магазинах и начали растапливать снег. Также людям подвозили техническую воду к домам. В городе прекратили работу все школы и детские сады.

Полностью водоснабжение было восстановлено в Черкассах на третьи сутки после аварии.

С похожей проблемой столкнулся и Измаил Одесской области, который остался 18 января без света, воды и тепла. Вследствие стихии была повреждена единственная линия 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову, в результате чего было отключено электроснабжение котельных и насосных. Через несколько дней, 22 января, Измаил вновь был полностью обесточен — сработало аварийное отключение подстанции из-за перегрузки. Мэр города Андрей Абрамченко заявил, что такой катастрофы в городе никогда не было.

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В связи с похолоданием повторные аварийные отключения, как пишут местные СМИ, неизбежны, так как временные линии не выдерживают перегрузки потребления.

В целом же плачевное состояние инфраструктуры, которая страдает от изношенности и ударов стихии, не мешает мародерам. Так, в Одесской и Черкасской областях мародеры украли провода и другие элементы с упавших из-за непогоды электроопор. В Арцизском районе, по данным "Одессаоблэнерго", за несколько дней похитили свыше 3,5 тонн электропроводов. А в селе Фурманка под Уманью неизвестные украли масло с трансформаторной подстанции, в результате чего без электроэнергии осталось более 90 домов.

По данным материалов открытых источников интернет