Плачевное состояние инфраструктуры по всей стране приводит к масштабным авариям — то мост обрушится, то коллектор прорвет. В результате рядовые украинцы зимой остаются без воды и света, а местами и без тепла.
Как сообщили в прокуратуре Черниговской области, местный житель Прилук при отсутствии разрешительных документов с мая 2015 года самовольно захватил более 63 гектаров земель обороны – часть грунтовой взлетно-посадочной полосы аэродрома.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".