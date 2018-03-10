наверх
10.03.201811:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Прилуки (Черниговская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    Устала и уже не поднимется. Развал инфраструктуры Украины
    07:50 24.01.2018
    2727
    Плачевное состояние инфраструктуры по всей стране приводит к масштабным авариям — то мост обрушится, то коллектор прорвет. В результате рядовые украинцы зимой остаются без воды и света, а местами и без тепла.
    Котлован в Прилуках, где отсутствует вода
    Прилуки без воды. Власть сделала заявление
    18:46 22.01.2018
    496
    Секретарь горсовета Анатолий Шамрай предупредил, что восстановить водоснабжение в городе получится через два-три дня. Сам аварийный колодец могут ремонтировать от 10 дней и больше, добавил он.
    Авария на коллекторе в Прилуках, Черниговская область
    Город в Черниговской области заливает фекалиями, жители готовы к катастрофе
    10:58 22.01.2018
    2176
    В городе Прилуки произошла авария коллектора, которую не могут устранить уже несколько дней. Из-за отсутствия питьевой воды горожане собирают снег в ванны.
    Памятник организатору антифашистской подпольной организации Молодая гвардия Олегу Кошевому в Прилуках
    Вандалы в Прилуках испортили памятник лидеру антифашистского подполья
    00:24 15.12.2017
    227Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По данным местных СМИ, полиция обнаружила два баллона с белой краской возле недавно отреставрированного памятного знака Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
    Молоточек судьи
    В Прилуках будут судить мужчину, который засеял полосу военного аэродрома
    11:27 15.12.2016
    136
    Как сообщили в прокуратуре Черниговской области, местный житель Прилук при отсутствии разрешительных документов с мая 2015 года самовольно захватил более 63 гектаров земель обороны – часть грунтовой взлетно-посадочной полосы аэродрома.
    Милиция
    Неизвестные осквернили еврейские могилы свастикой в Прилуках
    10:29 22.08.2013
    31
    Прокуратура Черниговской области взяла на контроль расследование дела о надругательстве над могилами на еврейском кладбище в районном центре Прилуки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги